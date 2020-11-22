"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Бромвич" в матче АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Бромвич" в матче АПЛ

В матче 9-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Бромвич" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме с пенальти забил Бруну Фернандеш.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков. "Вест Бромвич" с тремя очками остался на 18-й позиции.

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич" - 1:0 (0:0)
Гол: Бруну Фернандеш, 56 (с пенальти)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Теллес, Магуайр, Мата (Кавани, 63), Бруну Фернандеш, Матич, Фред, Марсьяль, Рэшфорд (ван де Бек, 79).

"Вест Бромвич": Джонстон, Таунсенд, Бартли, Иванович (Кровинович, 79), Ферлонг, Сойерс, Диангана (Робсон-Кану, 62), Матеус Перейра, Галлахер, Аджайи, Грант (Робинсон, 62).

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