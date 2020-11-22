"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Бромвич" в матче АПЛ
В матче 9-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Вест Бромвич" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме с пенальти забил Бруну Фернандеш.
Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 13 очков. "Вест Бромвич" с тремя очками остался на 18-й позиции.
"Манчестер Юнайтед" – "Вест Бромвич" - 1:0 (0:0)
Гол: Бруну Фернандеш, 56 (с пенальти)
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Теллес, Магуайр, Мата (Кавани, 63), Бруну Фернандеш, Матич, Фред, Марсьяль, Рэшфорд (ван де Бек, 79).
"Вест Бромвич": Джонстон, Таунсенд, Бартли, Иванович (Кровинович, 79), Ферлонг, Сойерс, Диангана (Робсон-Кану, 62), Матеус Перейра, Галлахер, Аджайи, Грант (Робинсон, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18