"Манчестер Юнайтед" обыгрывает "Брайтон" и шагает в полуфинал Кубка Англии
Субботняя программа четвертьфинальных матчей Кубка Англии завершалась противостоянием "Манчестер Юнайтед" и "Брайтона" на "Олд Траффорд". Накануне стал известен первый полуфиналист: лондонский "Тоттенхэм" без проблем на выезде разобрался с валлийским "Суонси". "Красные дьяволы", как и "щпоры" с разной степенью неожиданности вылетели из Лиги Чемпионов, поэтому кубок старейшего турнира – единственный трофей, за который могут побороться обе команды в нынешнем сезоне.
Манкунианцам уже приходилось несладко в матче против "чаек" в текущей кампании. В рамках первого круга подопечные Жозе Моуринью лишь благодаря автоголу Льюиса Данка одержали домашнюю победу над новичком высшей лиги, поэтому данный поединок обещал быть очень интересным. С учетом кадровых потерь, оба наставника выпустили сильнейшие стартовые составы. Разве что бросилось в глаза отсутствие основных голкиперов Давида Де Хеа и Мэтью Райана, но это обычное дело для кубковых соревнований – эта роль закреплена за вторыми номерами.
Под снегопад начался необыкновенно вечерний матч в Манчестере. Хозяева поля не спешили с активными действиями, несмотря на достаточно шумную поддержку родных трибун. До экватора первого тайма команды упражнялись в неточности ударов, а уже после – всерьез взялись за дело. По-настоящему первый опасный момент у ворот Крула возник только на 30-й минуте поединка: после классной перепасовки Маты и Мартиаля испанец уже готов был вывалится на свидание с вратарем, но вовремя подкатился один из защитников "Брайтона" и выбил мяч за лицевую. В этой же атаке должен был открывать счет Крис Смоллинг, но мяч после его выстрела на себя приняла штанга.
Подопечные Криса Хьютона тут же ответили не менее острым выпадом: Данк нанес мощнейший удар под перекладину, но Ромеро в отчаянном прыжке спас свою команду. И все-таки хозяевам удалось отличиться еще до перерыва: блестящую подачу Матича умело замкнул Лукаку.
С началом второй половины встречи "Брайтон" заиграл посмелее, в то время как "Юнайтед" сознательно отошел на свою половину поля. Один за другим стали появляться опасные моменты у хозяйских владений. Непременно брался завершать атаки нидерландский легионер "чаек" Юрген Локадия. На 52-й минуте экс-нападающий ПСВ должен был восстанавливать паритет, но немного не попал в створ. А уже через несколько минут Ромеро снова пришлось выручать "красных дьяволов", вытаскивая мяч из "девятки".
Но как бы не старались гости, а эффективные манкунианцы забили своим вторым же точным ударом в створ ворот. За шесть минут до конца основного времени Матич оказался на позиции центрфорварда и теперь уже замкнул подачу от Янга.
Таким образом, "Манчестер Юнайтед" в своем стиле обыгрывает "Брайтон" и вслед за братьями по лигочемпионовскому несчастью "Тоттенхэму" шагает в полуфинал Кубка Англии.
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" – 2:0
Голы: Лукаку, 37 – 1:0, Матич, 84 – 2:0
"Ман Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Смоллинг, Шоу (Янг, 46), Матич, Мактоминай, Мата (Рашфорд, 74), Лингард (Феллаини, 89), Мартиаль, Лукаку
"Брайтон": Крул, Скелотто, Данк, Даффи, Зуттнер, Кайяль, Проппер, Гросс, Марч (Искьердо, 69), Локадия, Ульоа (Маррей, 76)
Богдан Архипенко
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