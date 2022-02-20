"Манчестер Юнайтед" одержал феерическую победу над "Лидсом"
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 4:2.
Победу манкунианцам принесли голы Харри Магуайра, Бруну Фернандеша, Фреда и Энтони Эланги. В составе хозяев отличились Родриго Морено и Рафинья Диас.
"Манчестер Юнайтед", набрав 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 23 очками остался на 15-й позиции.
"Лидс" – "Манчестер Юнайтед" - 2:4 (0:2)
Голы: Магуайр, 34 - 0:1, Бруну Фернандеш, 45 - 0:2, Родриго, 53 - 1:2, Рафинья, 54 - 2:2, Фред, 70 - 2:3, Эланга, 88 - 2:4
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрейк, Даллас, Кох (Фирпо, 31), Форшоу, Клих, Харрисон (Рафинья, 46), Родриго, Джеймс.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Фред, 67), Лингард (Эланга, 67), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду (Варан, 85), Санчо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18