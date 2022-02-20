"Манчестер Юнайтед" одержал феерическую победу над "Лидсом"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 4:2.

Победу манкунианцам принесли голы Харри Магуайра, Бруну Фернандеша, Фреда и Энтони Эланги. В составе хозяев отличились Родриго Морено и Рафинья Диас.

"Манчестер Юнайтед", набрав 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 23 очками остался на 15-й позиции.

"Лидс" – "Манчестер Юнайтед" - 2:4 (0:2)

Голы: Магуайр, 34 - 0:1, Бруну Фернандеш, 45 - 0:2, Родриго, 53 - 1:2, Рафинья, 54 - 2:2, Фред, 70 - 2:3, Эланга, 88 - 2:4

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрейк, Даллас, Кох (Фирпо, 31), Форшоу, Клих, Харрисон (Рафинья, 46), Родриго, Джеймс.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Фред, 67), Лингард (Эланга, 67), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду (Варан, 85), Санчо.

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