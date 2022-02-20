"Манчестер Юнайтед" одержал феерическую победу над "Лидсом"

Теги манчестер юнайтедлидс юнайтед

"Манчестер Юнайтед" одержал феерическую победу над "Лидсом"

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 4:2.

Победу манкунианцам принесли голы Харри Магуайра, Бруну Фернандеша, Фреда и Энтони Эланги. В составе хозяев отличились Родриго Морено и Рафинья Диас.

"Манчестер Юнайтед", набрав 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 23 очками остался на 15-й позиции.

"Лидс" – "Манчестер Юнайтед" - 2:4 (0:2)
Голы: Магуайр, 34 - 0:1, Бруну Фернандеш, 45 - 0:2, Родриго, 53 - 1:2, Рафинья, 54 - 2:2, Фред, 70 - 2:3, Эланга, 88 - 2:4

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте (Гелхардт, 46), Стрейк, Даллас, Кох (Фирпо, 31), Форшоу, Клих, Харрисон (Рафинья, 46), Родриго, Джеймс.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Погба (Фред, 67), Лингард (Эланга, 67), Бруну Фернандеш, Мактомини, Роналду (Варан, 85), Санчо.

Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" сожалеют о трансфере Роналду. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Обамеянг забил первый гол за "Барселону"

Обамеянг забил первый гол за "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов