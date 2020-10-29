"Манчестер Юнайтед" одержал крупнейшую домашнюю победу в Лиге Чемпионов за последние 13,5 лет

"Манчестер Юнайтед" с апреля 2007 года не побеждал так крупно на "Олд Траффорд" в матче Лиги Чемпионов.

Напомним, что в среду "красные дьяволы" на своём поле разгромили "РБ Лейпциг" со счётом 5:0.

Как сообщает Sky Sports Statto, это крупнейшая домашняя победа "МЮ" в главном еврокубке за последние 13,5 лет.

Напомним, что в 2007 году от манкунианцев пострадала "Рома", проигравшая со счётом 1:7.

Не пропустите: Рэшфорд - пятый игрок в истории ЛЧ, оформивший хет-трик после выхода на замену. | http://soccernews.ru