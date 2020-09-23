"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке лиги

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"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Лутон" со счетом 3:0. Победу манкунианцам принесли Хуан Мата, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.

"Лутон" – "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:1)
Голы: Мата, 44 (с пенальти) - 0:1, Рэшфорд, 88 - 0:2, Гринвуд, 90+2 - 0:3

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Магуайр, Уан-Биссака, Байи, Уильямс, ван де Бек (Фернандеш, 79), Фред, Мата (Гринвуд, 78), Лингард, Матич, Игало.

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