"Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке лиги
В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Лутон" со счетом 3:0. Победу манкунианцам принесли Хуан Мата, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.
"Лутон" – "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:1)
Голы: Мата, 44 (с пенальти) - 0:1, Рэшфорд, 88 - 0:2, Гринвуд, 90+2 - 0:3
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Магуайр, Уан-Биссака, Байи, Уильямс, ван де Бек (Фернандеш, 79), Фред, Мата (Гринвуд, 78), Лингард, Матич, Игало.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18