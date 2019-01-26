"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии
В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Арсенал" уступил "Манчестер Юнайтед". Таким образом, именно "красные дьяволы" продолжат борьбу в турнире.
Стоит отметить, что "МЮ" под руководством Уле Гуннара Сульшера выиграл восьмой матч кряду.
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 1:3
Голы: Санчес, 31 - 0:1, Лингард, 33 - 0:2, Обамеянг, 43 - 1:2, Мартиаль, 82 - 1:3
"Арсенал": Чех, Косьельни (Гендузи, 64), Папастатопулос (Мустафи, 21), Колашинац, Рэмзи, Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Озил, 64), Торрейра, Джака, Ляказетт, Обамеянг.
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Погба, Матич, Лингард (Джонс, 88), Эррера, Санчес (Мартиаль, 72), Лукаку (Рэшфорд, 72).
Предупреждения: Косьельни (54), Янг (68), Лингард (76), Колашинац (86), Рэшфорд (86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11