"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" и пробился в 1/8 финала Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Арсенал" уступил "Манчестер Юнайтед". Таким образом, именно "красные дьяволы" продолжат борьбу в турнире.

Стоит отметить, что "МЮ" под руководством Уле Гуннара Сульшера выиграл восьмой матч кряду.

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" 1:3

Голы: Санчес, 31 - 0:1, Лингард, 33 - 0:2, Обамеянг, 43 - 1:2, Мартиаль, 82 - 1:3

"Арсенал": Чех, Косьельни (Гендузи, 64), Папастатопулос (Мустафи, 21), Колашинац, Рэмзи, Мэйтленд-Найлз, Ивоби (Озил, 64), Торрейра, Джака, Ляказетт, Обамеянг.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Байи, Шоу, Янг, Линделеф, Погба, Матич, Лингард (Джонс, 88), Эррера, Санчес (Мартиаль, 72), Лукаку (Рэшфорд, 72).

Предупреждения: Косьельни (54), Янг (68), Лингард (76), Колашинац (86), Рэшфорд (86).

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