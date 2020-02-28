"Манчестер Юнайтед" одержал самую крупную домашнюю победу со времён Фергюсона

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"Манчестер Юнайтед" одержал самую крупную домашнюю победу со времён Фергюсона

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" в родных стенах разгромил "Брюгге" со счётом 5:0.

Как сообщает Squawka, это самая крупная победа "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" за более чем 8 лет.

В последний раз манкунианцы так разгромно выигрывали на своём поле в декабре 2011 года. Тогда "МЮ" ещё возглавлял легендарный сэр Алекс Фергюсон.

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