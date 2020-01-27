"Манчестер Юнайтед" одержал самую крупную гостевую победу в 21-м веке

"Манчестер Юнайтед" в выездном матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил "Транмер Роверс" со счётом 6:0.

Как сообщает Sky Sports Statto, это самая крупная гостевая победа "красных дьяволов" в 21-м веке.

В последний раз "МЮ" выигрывал за пределами "Олд Траффорд" с преимуществом 6+ голов в 1999 году.

Тогда манкунианцы под руководством сэра Алекса Фергюсона уничтожили "Ноттингем Форест" (8:1).

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