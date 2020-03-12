"Манчестер Юнайтед" одержал самую крупную победу в гостевом матче еврокубка с 1965 года
В рамках 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с ЛАСК (5:0).
Как сообщает Gracenote Live, это самая крупная победа "МЮ" в гостевом матче еврокубка с мая 1965 года. Тогда манкунианцы разгромили "Страсбур" (5:0) в 1/4 финала Кубка Ярмарок.
Также отметим, что беспроигрышная серию "МЮ" достигла 11 матчей.
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" и "Базель" добыли крупные победы в 1/8 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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