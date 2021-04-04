"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Брайтоном"

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Завершился очередной матч в рамках 30 тура АПЛ. "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал "Брайтон" и одержал тяжелую победу со счетом 2:1. Гости открыли счет уже на 13 минуте и в целом смотрелись неплохо, не позволив хозяевам нанести в первом тайме даже один удар в створ ворот. Но во второй половине встречи сказалась разница в классе соперников. Сначала на 62 минуте Рэшфорд сравнял счет, а за 10 минут до конца матча Гринвуд установил окончательный результат.

Победа позволила "манкунианцам" укрепиться на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 60 очков. "Чайки" остались на 16 строчке, набрав 32 балла.

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (0:1)

Голы: Уэлбек, 13 - 0:1, Рэшфорд, 62 - 1:1, Гринвуд, 83 - 2:1

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Бруну Фернандеш, Фред, Погба (Мактомини, 84), Кавани (ван де Бек, 82), Рэшфорд (Джеймс, 72), Гринвуд.

"Брайтон": Санчес, Уайт, Велтман, Данк, Гросс, Модер (Джаханбахш, 87), Лаллана (Зекири, 88), Биссума, Троссард (Мак Аллистер, 63), Уэлбек, Мопе.