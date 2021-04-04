"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Брайтоном"

Теги манчестер юнайтедбрайтон & хоув альбион

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Брайтоном"Фото: Твиттер @premierleague
Завершился очередной матч в рамках 30 тура АПЛ. "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал "Брайтон" и одержал тяжелую победу со счетом 2:1. Гости открыли счет уже на 13 минуте и в целом смотрелись неплохо, не позволив хозяевам нанести в первом тайме даже один удар в створ ворот. Но во второй половине встречи сказалась разница в классе соперников. Сначала на 62 минуте Рэшфорд сравнял счет, а за 10 минут до конца матча Гринвуд установил окончательный результат.

Победа позволила "манкунианцам" укрепиться на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 60 очков. "Чайки" остались на 16 строчке, набрав 32 балла.

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (0:1)

Голы: Уэлбек, 13 - 0:1, Рэшфорд, 62 - 1:1, Гринвуд, 83 - 2:1

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Бруну Фернандеш, Фред, Погба (Мактомини, 84), Кавани (ван де Бек, 82), Рэшфорд (Джеймс, 72), Гринвуд.

"Брайтон": Санчес, Уайт, Велтман, Данк, Гросс, Модер (Джаханбахш, 87), Лаллана (Зекири, 88), Биссума, Троссард (Мак Аллистер, 63), Уэлбек, Мопе.

Читать также: Дубль Кейна не помог "Тоттенхэму" обыграть "Ньюкасл" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1

"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов