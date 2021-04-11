"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"
Фото: Твиттер @premierleague
В Лондоне завершилась встреча между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" в рамках 31 тура Английской Премьер Лиги. Обе команды продолжают борьбу за место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Однако, если гости практически забронировали за собой место в четверке, то подопечным Моуринью еще предстоит доказать, что они достойны представлять Англию в главном клубном европейском турнире. Игра шла на встречных курсах и могла завершиться тремя разными вариантами. Первыми вышли вперед "шпоры", благодаря усилиям Сона. Кроме того, гол "МЮ", который они забили за несколько минут до этого, был отменен именно из-за фола на корейце. Второй тайм команда Сульшера начала гораздо активнее и результатом стал мяч забитый Фредом. Для полузащитника этот гол стал первым с 2018 года. Финальную точку в матче поставил Мэйсон Гринвуд, который смог переиграть вратаря хозяев и принести "манкунианцам" волевую победу со счетом 3:1.
Результат позволил "Манчестер Юнайтед" набрать 63 очка и закрепиться на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхем" остался на 7 месте, имея в своем активе 49 баллов.
"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 (1:0)
Голы: Сон Хын Мин, 40 - 1:0, Фред, 57 - 1:1, Кавани, 79 - 1:2, Гринвуд, 90+6 - 1:3
"Тоттенхэм": Льорис, Родон, Регилон, Орье, Дайер, Хейбьерг, Ндомбеле (Ламела, 78), Лукас Моура (Бэйл, 82), Ло Чельсо (Сиссоко, 61), Сон Хын Мин, Кейн.
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Погба, Бруну Фернандеш (Матич, 90), Фред, Мактомини, Кавани, Рэшфорд (Гринвуд, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18