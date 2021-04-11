"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"

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"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"Фото: Твиттер @premierleague
В Лондоне завершилась встреча между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед" в рамках 31 тура Английской Премьер Лиги. Обе команды продолжают борьбу за место в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Однако, если гости практически забронировали за собой место в четверке, то подопечным Моуринью еще предстоит доказать, что они достойны представлять Англию в главном клубном европейском турнире. Игра шла на встречных курсах и могла завершиться тремя разными вариантами. Первыми вышли вперед "шпоры", благодаря усилиям Сона. Кроме того, гол "МЮ", который они забили за несколько минут до этого, был отменен именно из-за фола на корейце. Второй тайм команда Сульшера начала гораздо активнее и результатом стал мяч забитый Фредом. Для полузащитника этот гол стал первым с 2018 года. Финальную точку в матче поставил Мэйсон Гринвуд, который смог переиграть вратаря хозяев и принести "манкунианцам" волевую победу со счетом 3:1.

Результат позволил "Манчестер Юнайтед" набрать 63 очка и закрепиться на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. "Тоттенхем" остался на 7 месте, имея в своем активе 49 баллов.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 1:3 (1:0)

Голы: Сон Хын Мин, 40 - 1:0, Фред, 57 - 1:1, Кавани, 79 - 1:2, Гринвуд, 90+6 - 1:3

"Тоттенхэм": Льорис, Родон, Регилон, Орье, Дайер, Хейбьерг, Ндомбеле (Ламела, 78), Лукас Моура (Бэйл, 82), Ло Чельсо (Сиссоко, 61), Сон Хын Мин, Кейн.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Погба, Бруну Фернандеш (Матич, 90), Фред, Мактомини, Кавани, Рэшфорд (Гринвуд, 72).

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