"Манчестер Юнайтед" одолел "Лестер" в 25-м туре АПЛ

В рамках 25-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде одержал минимальную победу над "Лестером" благодаря голу Маркуса Рэшфорда на 9-й минуте матча.

"Лестер" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1

Гол: Рэшфорд, 9 - 0:1.

"Лестер": Шмейхель, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр, Менди (Ихеаначо, 84), Ндиди, Мэддисон (Геззаль, 62), Грэй (Окадзаки, 74), Барнс, Варди.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи, Шоу, Янг, Линделёф, Эррера, Матич, Погба, Лингард (Джонс, 90), Санчес (Мартиаль, 67), Рэшфорд (Лукаку, 78).

Благодаря заработанным трём очкам "МЮ" впервые за долгое время поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ, "Лестер", в свою очередь, остался на 11-й строчке.

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