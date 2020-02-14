"Манчестер Юнайтед" огласил стоимость Погба
"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на полузащитника Поля Погба, сообщает The Guardian.
По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят выручить от продажи звёздного француза 100 миллионов евро.
"Реал" и "Ювентус" сохраняют интерес к 26-летнему хавбеку, но не намерены платить за него требуемую сумму.
Агент футболиста Мино Райола собирается провести переговоры с руководством "МЮ" и попытаться убедить их снизить стоимость Погба.
Не пропустите: Райола: "Погба не может бросить "Манчестер Юнайтед" в сложной ситуации". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
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|25
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|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18