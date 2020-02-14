"Манчестер Юнайтед" огласил стоимость Погба

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"Манчестер Юнайтед" огласил стоимость Погба

"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на полузащитника Поля Погба, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, "красные дьяволы" хотят выручить от продажи звёздного француза 100 миллионов евро.

"Реал" и "Ювентус" сохраняют интерес к 26-летнему хавбеку, но не намерены платить за него требуемую сумму.

Агент футболиста Мино Райола собирается провести переговоры с руководством "МЮ" и попытаться убедить их снизить стоимость Погба.

Не пропустите: Райола: "Погба не может бросить "Манчестер Юнайтед" в сложной ситуации". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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andi
андрей

На куй это полено за такие бабки нужно.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А придется продать за 50 ми

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