"Манчестер Юнайтед" огласил "Ювентусу" стоимость Погба

"Манчестер Юнайтед" назвал "Ювентусу" свои финансовые требования по трансферу полузащитника Поля Погба.

По информации Tuttosport, "красные дьяволы" оценили звёздного француза в 140 миллионов евро. Впрочем, есть вероятность, что во время переговоров сумма сделки уменьшится.

Напомним, что летом 2016 года "МЮ" заплатил "Ювентусу" за 26-летнего хавбека 105 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба из-за травм провёл за команду только 8 матчей, в которых сделал 2 ассиста.

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