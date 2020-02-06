"Манчестер Юнайтед" огласил "Ювентусу" стоимость Погба

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"Манчестер Юнайтед" огласил "Ювентусу" стоимость Погба

"Манчестер Юнайтед" назвал "Ювентусу" свои финансовые требования по трансферу полузащитника Поля Погба.

По информации Tuttosport, "красные дьяволы" оценили звёздного француза в 140 миллионов евро. Впрочем, есть вероятность, что во время переговоров сумма сделки уменьшится.

Напомним, что летом 2016 года "МЮ" заплатил "Ювентусу" за 26-летнего хавбека 105 миллионов евро.

В текущем сезоне Погба из-за травм провёл за команду только 8 матчей, в которых сделал 2 ассиста.

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Комментарии

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leshka.zakharov

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/sekblog

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