"Манчестер Юнайтед" окончательно решил не продавать Погба

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"Манчестер Юнайтед" окончательно решил не продавать Погба

Французский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство английского клуба не будет даже рассматривать варианты с продажей футболиста, так как не сможет найти ему замену из-за закрытого трансферного окна в английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что манкунианцы могут рассмотреть вариант с продажей 26-летнего Погба за 180 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляли "Реал" и "Ювентус".

Не пропустите: "Реал" решил отказаться от покупки Погба. | http://soccernews.ru
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