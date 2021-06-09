"Манчестер Юнайтед" опасается бесплатного ухода Погба

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"Манчестер Юнайтед" опасается бесплатного ухода Погба

Фото: инстаграм Поля Погба/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" боится бесплатного ухода из команды французского полузащитника Поля Погба, сообщает ESPN.

В связи с этим английский клуб предложил футболисту продлить контракт, который истекает через год. Ранее агент хавбека Мино Райола заявил, что Погба не будет продлевать контракт с манкунианцами. Если француз уйдет бесплатно, то его попробуют подписать ПСЖ, "Барселона" и "Реал".

В минувшем сезоне 28-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 42 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь голевых передач.

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