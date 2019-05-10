"Манчестер Юнайтед" опередил "Манчестер Сити" в борьбе за 21-летнего хавбека



Полузащитник "Суонси" Дэниэл Джеймс перейдет в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, манкунианцы договорились о переходе футболиста за 17 миллионов евро. В борьбе за хавбека "МЮ" опередил "Манчестер Сити". Также на него претендовал "Лидс".

В нынешнем сезоне 21-летний Джеймс провел за "Суонси" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач.

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