"Манчестер Юнайтед" опережает "Барселону" и "Реал" в борьбе за лидера обороны "Наполи"

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"Манчестер Юнайтед" опережает "Барселону" и "Реал" в борьбе за лидера обороны "Наполи"

"Манчестер Юнайтед" является фаворитом в борьбе за сенегальского защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб продвинулся в переговорах с итальянцами по трансферу игрока. Сумма сделки может составить около 100 миллионов евро. Также на игрока претендуют "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что летом в контракте сенегальца активируется пункт о сумме отступных в размере 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Кулибали провел за "Наполи" 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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