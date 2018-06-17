"Манчестер Юнайтед" опережает "Реал" в борьбе за ведущего защитника "Баварии"

Теги манчестер юнайтедбавария мюнхенджером боатенгреал мадрид

"Манчестер Юнайтед" опережает "Реал" в борьбе за ведущего защитника "Баварии""Манчестер Юнайтед" опережает мадридский "Реал" в борьбе за ведущего защитника мюнхенской "Баварии" Джерома Боатенга.

Так, по сведениям испанской прессы, главным фаворитом в борьбе за 29-летнего бека чемпионов Германии на сегодняшний день считаются именно "красные дьяволы". Тогда как королевский клуб пока только оценивает возможность подписания немца.

В завершившемся сезоне Боатенг забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Баварию".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля. | soccernews.ru

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