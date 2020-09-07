"Манчестер Юнайтед" опережает "Севилью" в борьбе за Регилона
"Севилья" не может конкурировать с "Манчестер Юнайтед" в борьбе за защитника мадридского "Реала" Серхио Регилона, сообщает журналист Сенен Эскаланте в своем Twitter.
По данным источника, севильский клуб готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро, но "Манчестер Юнайтед" предлагает на 10 миллионов больше. Кроме того, манкунианцы готовы платить игроку зарплату в размере пяти миллионов евро в год.
23-летний Регилон является воспитанником "Реала". В прошлом сезоне он выступал за "Севилью" на правах аренды, провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с королевским клубом действует до лета 2023 года.
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