"Манчестер Юнайтед" определил четыре трансферные цели на лето 2019 года, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассчитывают купить трёх защитников и одного флангового нападающего.

Среди игроков обороны в шорт-листе английского клуба Калиду Кулибали ("Наполи"), Лукас Эрнандес ("Атлетико") и Никола Миленкович ("Фиорентина").

Что касается усиления фланга атаки, то "МЮ" рассматривает кандидатуру вингера туринского "Ювентуса" Дугласа Косты.

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