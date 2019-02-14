"Манчестер Юнайтед" определил четыре трансферные цели на лето

Теги манчестер юнайтедкалиду кулибалилукас эрнандесникола миленковичдуглас коста

"Манчестер Юнайтед" определил четыре трансферные цели на лето

"Манчестер Юнайтед" определил четыре трансферные цели на лето 2019 года, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" рассчитывают купить трёх защитников и одного флангового нападающего.

Среди игроков обороны в шорт-листе английского клуба Калиду Кулибали ("Наполи"), Лукас Эрнандес ("Атлетико") и Никола Миленкович ("Фиорентина").

Что касается усиления фланга атаки, то "МЮ" рассматривает кандидатуру вингера туринского "Ювентуса" Дугласа Косты.

Не пропустите: Два английских топ-клуба нацелились на звезду "Барселоны". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Завершился футбольный матч в "Бутырке". Мамаев забил кучу голов

Завершился футбольный матч в "Бутырке". Мамаев забил кучу голов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов