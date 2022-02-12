"Манчестер Юнайтед" определил четыре варианта для усиления атаки

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"Манчестер Юнайтед" определил четыре варианта для усиления атаки

Руководство "Манчестер Юнайтед" составило шорт-лист из четырёх нападающих, сообщает The Sun.

По сведениям издания, покупка нового форварда - приоритет "красных дьяволов" на летнее трансферное окно.

Клубу интересны Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Лаутаро Мартинес ("Интер") и Доминик Калверт-Левин ("Эвертон").

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" интересуется звездой "Бенфики". | http://soccernews.ru
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