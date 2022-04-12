"Манчестер Юнайтед" определил две приоритетные цели на летнее ТО

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"\Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" определил для себя две ключевые позиции для усиления в летнее трансферное окно, сообщает издание Sky Sport.

По информации источника, в первую очередь они намерены подписать центрального нападающего, который будет подходить для игры в паре с Криштиану Роналду.

Еще одной позицией для усиления является центр поля, куда "красные дьяволы" хотят купить габаритного футболиста с ростом в 190+ сантиметров, схожего с Неманьей Матичем.

Ранее сообщалось, что клуб близок к назначению Эрика тен Хага на пост главного тренера.

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