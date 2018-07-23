"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Мартиалю

Теги манчестер юнайтедантони мартиальвиллианиван перишич

"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Мартиалю"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену своему вингеру Антони Мартиалю, который может покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Так, по сведениям ESPN, в случае расставания с французом, "красные дьяволы" будут готовы предпринять попытки подписать Ивана Перишича из миланского "Интера" или Виллиана из лондонского "Челси".

Напомним,  "Манчестер Юнайтед" поставил условия по трансферу Мартиаля. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 23 июля

Главные новости дня: 23 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов