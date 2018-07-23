"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Мартиалю

"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену своему вингеру Антони Мартиалю, который может покинуть клуб в текущее трансферное окно.

Так, по сведениям ESPN, в случае расставания с французом, "красные дьяволы" будут готовы предпринять попытки подписать Ивана Перишича из миланского "Интера" или Виллиана из лондонского "Челси".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поставил условия по трансферу Мартиаля. | soccernews.ru