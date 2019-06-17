"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Погба

Теги манчестер юнайтедбарселонаиван ракитичфилиппе коутиньотрансферы

"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Погба

"Манчестер Юнайтед" готовится к возможному уходу своего полузащитника Поля Погба, за которым охотятся "Реал" и "Ювентус".

Как сообщает Mundo Deportivo, "красные дьяволы" рассматривают две кандидатуры на замену для звёздного француза.

Речь идёт о хавбеках "Барселоны" Иване Ракитиче и Филиппе Коутиньо.

Стоит отметить, что трансферная стоимость хорвата оценивается в 40 миллионов евро, а бразильца - в 90 миллионов.

Не пропустите: Погба не сумел забить необычный штрафной удар. В стенке стояли борцы сумо. | http://soccernews.ru
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