"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену Погба

"Манчестер Юнайтед" готовится к возможному уходу своего полузащитника Поля Погба, за которым охотятся "Реал" и "Ювентус".

Как сообщает Mundo Deportivo, "красные дьяволы" рассматривают две кандидатуры на замену для звёздного француза.

Речь идёт о хавбеках "Барселоны" Иване Ракитиче и Филиппе Коутиньо.

Стоит отметить, что трансферная стоимость хорвата оценивается в 40 миллионов евро, а бразильца - в 90 миллионов.

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