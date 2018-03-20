"Манчестер Юнайтед" определил двух приоритетных кандидатов на замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" определил двух приоритетных кандидатов на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа, которым активно интересуется мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания с 27-летним вратарем, "красные дьяволы" будут готовы предпринять попытки подписать Яна Облака ("Атлетико") или Марка-Андре тер Штегена ("Барселона").

Напомним, Рамос пытается убедить Рамоса перейти в "Реал". | soccernews.ru