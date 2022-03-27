"Манчестер Юнайтед" определил фаворита на пост главного тренера

Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен

Наставник амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг является фаворитом в борьбе за пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.

По сведениям источника, голландский специалист произвел наилучшее впечатление на руководство английского клуба. При этом в сфере интересов "Манчестер Юнайтед" также находятся Маурисио Почеттино (ПСЖ), Хулен Лопетеги ("Севилья") и Луис Энрике (сборная Испании).

Напомним, что нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник летом, скорее всего, покинет свой пост и получит должность в структуре клуба.

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