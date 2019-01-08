"Манчестер Юнайтед" определил главную цель на зимнее трансферное окно

Теги калиду кулибалиманчестер юнайтеднаполи

"Манчестер Юнайтед" определил главную цель на зимнее трансферное окно

"Манчестер Юнайтед" намерен в январе заполучить защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Как сообщает Get French Football News‏, в "МЮ" определили 27-летнего сенегальца, как приоритетную трансферную цель.

Напомним, что "Наполи" хочет выручить с продажи игрока не менее 100 миллионов евро.

В этом сезоне Кулибали провел 24 игры, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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