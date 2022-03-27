"Манчестер Юнайтед" определил главную трансферную цель на лето

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"Манчестер Юнайтед" определил главную трансферную цель на лето

Фото: твиттер Сергея Милинковича-Савича/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к сербскому полузащитнику римского "Лацио" Сергею Милинковичу-Савичу, сообщает Manchester Evening.

По сведениям источника, руководство английского клуба считает серба приоритетной трансферной целью на лето. "Лацио" готов продать игрока, но хочет получить за него 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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