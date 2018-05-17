"Манчестер Юнайтед" определил "Манчестер Сити" по заработку от АПЛ

Стали известны заработки английских клубов от Премьер-лиги по итогам этого сезона.

Больше всех получил "Манчестер Юнайтед", который занял второе место в АПЛ. "Дьяволы" получили 149 767 145 фунтов стерлингов. Эта сумма складывается из выплаты всем клубам АПЛ, отчислений от телетрансляций, выплат за место в таблице, суммы отчислений от международных телетрансляций и спонсора чемпионата Англии.

Второе место по заработку занял "Манчестер Сити", чей доход составил 149 438 654 фунтов. В тройку также попал "Ливерпуль" - 145 904 609.

Меньше всех получили вылетевшие в Чемпионшип "Суонси" (98 529 028), "Сток Сити" (98 857 518) и "Вест Бромвич" (94 665 492).

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