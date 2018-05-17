"Манчестер Юнайтед" определил "Манчестер Сити" по заработку от АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" определил "Манчестер Сити" по заработку от АПЛ

Стали известны заработки английских клубов от Премьер-лиги по итогам этого сезона.

Больше всех получил "Манчестер Юнайтед", который занял второе место в АПЛ. "Дьяволы" получили 149 767 145 фунтов стерлингов. Эта сумма складывается из выплаты всем клубам АПЛ, отчислений от телетрансляций, выплат за место в таблице, суммы отчислений от международных телетрансляций и спонсора чемпионата Англии.

Второе место по заработку занял "Манчестер Сити", чей доход составил 149 438 654 фунтов. В тройку также попал "Ливерпуль" - 145 904 609.

Меньше всех получили вылетевшие в Чемпионшип "Суонси" (98 529 028), "Сток Сити" (98 857 518) и "Вест Бромвич" (94 665 492).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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