"Манчестер Юнайтед" определил трансферные цели на лето

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"Манчестер Юнайтед" определил трансферные цели на лето

"Манчестер Юнайтед" определился с тем, кого клуб хочет приобрести в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, клуб готов предоставить главному тренеру Уле-Гуннар Сульшеру столько денег, сколько потребуется.

Главные цели английского клуба - полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо и защитник "Реала" Рафаэль Варан. Клуб готов побить свой трансферный рекорд - около 350 миллионов евро за 3 игроков. 

"Манчестр Юнайтед" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 баллов.

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