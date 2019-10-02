"Манчестер Юнайтед" определил трёх кандидатов на усиление атаки в январе

1 Теги манчестер юнайтедусман дембелемусса дембелетимо вернертрансферы

"Манчестер Юнайтед" определил трёх кандидатов на усиление атаки в январе

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает купить нападающего во время зимнего трансферного окна, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, в шорт-лист "красных дьяволов" входят три игрока - Усман Дембеле ("Барселона"), Мусса Дембеле ("Лион") и Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").

Одного из этих футболистов "МЮ" намерен приобрести уже в январе.

Рыночная стоимость У. Дембеле - 100 миллионов евро, М. Дембеле - 30 миллионов, Вернера - 65 миллионов.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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