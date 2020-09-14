"Манчестер Юнайтед" определил три альтернативы Санчо

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"Манчестер Юнайтед" определил три альтернативы Санчо

"Манчестер Юнайтед" составил список из трёх вингеров, один из которых может оказаться на "Олд Траффорд" в случае неудачи в переговорах по трансферу Джейдона Санчо из дортмундской "Боруссии".

По информации The Telegraph, в шорт-лист "красных дьяволов" вошли Гарет Бэйл ("Реал"), Иван Перишич ("Интер") и Дуглас Коста ("Ювентус").

Напомним, что "Боруссия" требует за своего лидера 120 миллионов евро и не намерена идти на уступки.

Что касается стоимости альтернативных вариантов, то Бэйл оценивается трансферным рынком в 28 миллионов евро, Перишич - в 17,5 миллионов, Коста - в 20 миллионов.

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