"Манчестер Юнайтед" определил три трансферные цели на лето

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"Манчестер Юнайтед" определил три трансферные цели на лето
"Манчестер Юнайтед" намерен купить трех футболистов следующим летом, сообщает talkSPORT.

По сведениям издания, манкунианцы проявляют интерес к защитникам "Наполи" Калиду Кулибали и "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке, а также полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу.

Ранее сообщалось, что "Наполи" оценивает Кулибали не менее, чем в 120 миллионов евро. При этом Ракитич может достаться английскому клубу примерно за 50 миллионов евро.

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