"Манчестер Юнайтед" определил три трансферные цели на лето
"Манчестер Юнайтед" намерен купить трех футболистов следующим летом, сообщает talkSPORT.
По сведениям издания, манкунианцы проявляют интерес к защитникам "Наполи" Калиду Кулибали и "Кристал Пэлас" Аарону Ван-Биссаке, а также полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу.
Ранее сообщалось, что "Наполи" оценивает Кулибали не менее, чем в 120 миллионов евро. При этом Ракитич может достаться английскому клубу примерно за 50 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14