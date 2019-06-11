"Манчестер Юнайтед" определился с альтернативой Уан-Биссаке

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о трансфере защитника "Кристал Пэлас" Аарона Уан-Биссаки.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" готовят улучшенное предложение по 21-летнему фулбеку. Ранее "орлы" оценили своего лидера в 67 миллионов евро.

Поскольку сделка может сорваться, "МЮ" рассматривает и альтернативный вариант усиления правого фланга обороны.

В шорт-листе манкунианского клуба также числится Макс Ааронс из "Норвича". Кроме "Юнайтед" им интересуются "Тоттенхэм" и "РБ Лейпциг".

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