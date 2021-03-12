"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Эрика Байи

"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить в составе центрального защитника Эрика Байи.

Несмотря на высокую травматичность 26-летнего футболиста, "красные дьяволы" заинтересованы в продлении контракта с ним. Это подтвердил наставник команды Уле Гуннар Сульшер.

Действующее соглашение ивуарийца с клубом истекает в июне 2022 года.

В текущем сезоне Байи сыграл за "МЮ" 15 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 17,5 миллиона евро.

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