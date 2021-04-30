"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Кавани

Теги манчестер юнайтедэдинсон кавани

"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Кавани

Фото сайт УЕФА

"Манчестер Юнайтед" хочет сохранить в составе нападающего Эдинсона Кавани, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер заинтересован в продолжении сотрудничества с 34-летним футболистом.

В связи с этим клуб планирует продлить контракт со звёздным уругвайцем. Сам форвард пока не принял окончательное решение о своём будущем, он обсудит этот вопрос с семьей.

Действующее соглашение между сторонами истекает в конце июня, но в нём есть опция пролонгации на один год.

В составе "МЮ" Кавани забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 33 матчах.

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