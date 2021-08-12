"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Марсьяля
Фото инстаграм Антони Марсьяля
"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить в составе нападающего Антони Марсьяля, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер рассчитывает на 25-летнего футболиста в новом сезоне.
Ранее утверждалось, что француз близок к уходу на правах аренды в миланский "Интер".
В прошлом сезоне Марсьяль сыграл за "МЮ" 36 матчей, забил 7 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
Не пропустите: Варан прошел медобследование в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал Мадрид" предпримет большие усилия для подписания Мбаппе этим летом
-
ПСЖ будет выплачивать часть оклада Месси в криптовалюте
-
Стали известны финансовые детали возможного перехода Мбаппе в "Реал"
-
Карпин: "Если бы в РФС сказали вызвать Дзюбу, меня бы в сборной не было"
-
Месси получит от ПСЖ не менее 122 миллионов евро
Лента новостей
-
Сетьен назвал Месси лучшим игроком всех времен
-
Хавьер Тебас прокомментировал уход Месси из Ла Лиги
-
Президент Ла Лиги Тебас прокомментировал сделку с CVC
-
Клопп заявил. что не видит смысла в трансферах
-
Ла Лига одобрила сделку с фондом CVC после голосования клубов
-
"Манчестер Сити" не отказывается от Харри Кейна
-
1
Месси высказался о будущем Ла Лиги
-
Источник: Марсело Бьелса сегодня подпишет новый контракт с "Лидс Юнайтед"
-
"Интер" близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом
-
"Реал Мадрид" предпримет большие усилия для подписания Мбаппе этим летом
-
Карпин допустил вызов Жиркова в сборную России
-
Мартин Эдегор является приоритетом "Арсенала"
-
Источник: Лукаку перейдет в "Челси" на этой неделе
-
"Интер" договорился о трансфере Думфриса
-
Сандро Шварц высказался о возможном уходе Захаряна
-
Карпин рассказал, в какой момент решил отказаться от совмещения работы в сборной России и "Ростове"
-
Карпин рассказал, в какой момент решил отказаться от совмещения работы в сборной России и "Ростове"
-
1
ПСЖ будет выплачивать часть оклада Месси в криптовалюте
-
Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после назначения в сборную России
-
Стали известны финансовые детали возможного перехода Мбаппе в "Реал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18