"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Марсьяля

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"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Марсьяля

Фото инстаграм Антони Марсьяля

"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить в составе нападающего Антони Марсьяля, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер рассчитывает на 25-летнего футболиста в новом сезоне.

Ранее утверждалось, что француз близок к уходу на правах аренды в миланский "Интер".

В прошлом сезоне Марсьяль сыграл за "МЮ" 36 матчей, забил 7 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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