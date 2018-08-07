"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Погба

"Манчестер Юнайтед" определился с будущим своего полузащитника Поля Погба, которого слухи активно связывают с туринским "Ювентусом" и каталонской "Барселоной".

Так, по сведениям goal.com, в стане "красных дьяволов" вопрос о продаже 25-летнего хавбека не рассматривается. Более того, французу вместе с его партнерами по центру поля Неманьей Матичем и Фредом отводится важная роль в построениях команды на новый сезон.

Напомним, Абидаль прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Погба. | soccernews.ru