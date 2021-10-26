"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Сульшера

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" решило дать ещё один шанс главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру.

По информации Sky Sports, несмотря на все слухи об увольнении, появившиеся после разгромного поражения от "Ливерпуля" (0:5), норвежский наставник сохранит работу.

"МЮ" набрал всего 1 очко в 4 последних турах АПЛ и опустился на 7-е место в турнирной таблице лиги.

48-летний Сульшер возглавляет "красных дьяволов" с декабря 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.

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