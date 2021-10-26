"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Сульшера
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Руководство "Манчестер Юнайтед" решило дать ещё один шанс главному тренеру команды Уле Гуннару Сульшеру.
По информации Sky Sports, несмотря на все слухи об увольнении, появившиеся после разгромного поражения от "Ливерпуля" (0:5), норвежский наставник сохранит работу.
"МЮ" набрал всего 1 очко в 4 последних турах АПЛ и опустился на 7-е место в турнирной таблице лиги.
48-летний Сульшер возглавляет "красных дьяволов" с декабря 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2023/24.
Не пропустите: Стало известно, что сказал Сульшер игрокам "МЮ" после позорного поражения от "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Россиянка забила самый быстрый гол в истории женского футбола
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Петербургский суд наказал пять фанатов "Спартака", задержанных в перерыве игры с "Зенитом"
-
ПСЖ определил ещё одного кандидата на замену Мбаппе
-
Главные новости дня: 25 октября
Лента новостей
-
В тренерском штабе "Локомотива" произошли изменения
-
Серхио Рамос готов дебютировать за ПСЖ
-
Сёмин высказался о возможном уходе Миранчука из "Аталанты"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Сульшера
-
Адвокат Марадоны назвал причины смерти легендарного аргентинца
-
"Спартак" - о встрече с болельщиками: "Прятаться никто не будет"
-
Россиянка забила самый быстрый гол в истории женского футбола
-
"Челси" не смог договориться с Кристенсеном о новом контракте
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Венгер оценил эффект возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Болельщики "Спартака" встретятся с игроками и тренером команды
-
Футболистам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации: подробности
-
Петербургский суд наказал пять фанатов "Спартака", задержанных в перерыве игры с "Зенитом"
-
Гильерме вошёл в топ-3 в истории "Локомотива" по числу матчей
-
Черевченко отреагировал на слухи о крупной компенсации за увольнение из "Химок"
-
ПСЖ определил ещё одного кандидата на замену Мбаппе
-
"Локомотив" потерял Смолова
-
Четыре основных игрока ЦСКА пропустят матч Кубка России
-
Соперник "Спартака" по Лиге Европы сменил главного тренера
-
Карпин объяснил, зачем вызвал в сборную России 41 футболиста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18