"Манчестер Юнайтед" определился с будущим ван де Бека

"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить в составе полузащитника Донни ван де Бека, утверждает ESPN.

По сведениям издания, тренерский штаб "красных дьяволов" во главе с Уле Гуннаром Сульшером рассчитывает на 23-летнего футболиста во второй части сезона.

В связи с этим клуб готов отклонить все предложения об аренде голландца, если таковые поступят в январе.

В сентябре "МЮ" купил ван де Бека у "Аякса" за 39 миллионов евро. С тех пор хавбек забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.

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