"Манчестер Юнайтед" определился с будущим ван де Бека

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"Манчестер Юнайтед" определился с будущим ван де БекаФото: инстаграм ван де Бека

"Манчестер Юнайтед" не планирует продавать хавбека Донни ван де Бека.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, руководство клуба не собирается включать 24-летнего голландца в сделку по трансферу защитника "Реала" Рафаэля Варана.

"Манчестер Юнайтед" приобрел ван де Бека в сентябре 2020 года за 39 миллионов евро.

В минувшем сезоне игрок провел 36 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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