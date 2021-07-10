"Манчестер Юнайтед" определился с будущим ван де Бека
Фото: инстаграм ван де Бека
"Манчестер Юнайтед" не планирует продавать хавбека Донни ван де Бека.
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, руководство клуба не собирается включать 24-летнего голландца в сделку по трансферу защитника "Реала" Рафаэля Варана.
"Манчестер Юнайтед" приобрел ван де Бека в сентябре 2020 года за 39 миллионов евро.
В минувшем сезоне игрок провел 36 игр, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
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