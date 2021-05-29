"Манчестер Юнайтед" определился с бюджетом на летнее трансферное окно

Фото: инстаграм Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" готово выделить на летние трансферы 170 миллионов евро.

Как сообщает ESPN, клуб нуждается в усилении нескольких позиций - центрального и правового защитника, опорника, вингера и форварда. Однако Сульшлеру обещают приобрести только трех новичков.

Отмечается, что трансферный бюджет может увеличиться за счет продажи футболистов.

Ранее сообщалось, что "МЮ" близок к подписанию голкипера "Астон Виллы" Тома Хитона.

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