"Манчестер Юнайтед" определился с бюджетом на летнее трансферное окно

1 Теги манчестер юнайтед

"Манчестер Юнайтед" определился с бюджетом на летнее трансферное окно Фото: инстаграм Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" готово выделить на летние трансферы 170 миллионов евро.

Как сообщает ESPN, клуб нуждается в усилении нескольких позиций - центрального и правового защитника, опорника, вингера и форварда. Однако Сульшлеру обещают приобрести только трех новичков.

Отмечается, что трансферный бюджет может увеличиться за счет продажи футболистов.

Ранее сообщалось, что "МЮ" близок к подписанию голкипера "Астон Виллы" Тома Хитона.

Читайте также: Роналду определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Сколько физруку денег не давай - он всё равно не тренер.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мхитарян отклонил предложение "Зенита"

Мхитарян отклонил предложение "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов