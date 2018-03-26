"Манчестер Юнайтед" определился с бюджетом на летний трансферный рынок

"Манчестер Юнайтед" определился со своим бюджетом на летний трансферный рынок, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, в ближайшее межсезонье главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью сможет потратить на усиление состава своей команды 150 миллионов. Также наставник "Юнайтед" сможет получить дополнительные средства на трансферы с продажи защитников Люка Шоу, Дейли Блинда и Криса Смоллинга.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" сделал солидное предложение Умтити. | soccernews.ru