"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Марсьяля

Теги манчестер юнайтедантони марсьяль

"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Марсьяля

Фото: инстаграм Антони Марсьяля/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" готов продать французского нападающего Антони Марсьяля в зимнее трансферное окно, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста около 45 миллионов евро. Интерес к форварду проявляет "Барселона". Впрочем, проблемой может стать зарплата француза, который сейчас получает 15 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 25-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" пять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" нашёл замену для Погба в "Милане". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в этом сезоне

Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире в этом сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов