"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Марсьяля

Фото: инстаграм Антони Марсьяля/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" готов продать французского нападающего Антони Марсьяля в зимнее трансферное окно, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста около 45 миллионов евро. Интерес к форварду проявляет "Барселона". Впрочем, проблемой может стать зарплата француза, который сейчас получает 15 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 25-летний Марсьяль провел за "Манчестер Юнайтед" пять матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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