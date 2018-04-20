"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Погба

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"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Погба

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с французским полузащитником Полем Погба, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, манкунианцы намерены продать футболиста за 160 миллионов евро. Его место в составе "МЮ" может занять хавбек "Шахтера" Фред.

Напомним, что два года назад "Манчестер Юнайтед" заплатил за него 105 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний Погба провел 22 матча в Премьер-лиге, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

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