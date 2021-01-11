"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Погба

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"Манчестер Юнайтед" определился с ценой на Погба

"Манчестер Юнайтед" определился со стоимостью трансфера французского полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, английский клуб готов продать футболиста за 83 миллиона евро. Интерес к хавбеку проявляют мадридский "Реал", туринский "Ювентус" и парижский ПСЖ.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ поборются за французского защитника. | http://soccernews.ru
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