"Манчестер Юнайтед" определился с долгосрочной заменой для Погба

"Манчестер Юнайтед" занимается поиском нового центрального полузащитника, который в перспективе станет преемником Поля Погба.

Как сообщает ESPN, на данный момент приоритетным для "красных дьяволов" вариантом является хавбек "Лилля" Бубакари Сумаре.

Скауты английского клуба давно следят за перспективным французом и он в основном получал очень хорошие отзывы.

20-летний Сумаре выступает за "Лилль" с 2017 года, сыграл 52 матча и забил 1 гол. Летом им интересовался московский "Спартак".

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.

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