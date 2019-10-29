"Манчестер Юнайтед" определился с долгосрочной заменой для Погба
"Манчестер Юнайтед" занимается поиском нового центрального полузащитника, который в перспективе станет преемником Поля Погба.
Как сообщает ESPN, на данный момент приоритетным для "красных дьяволов" вариантом является хавбек "Лилля" Бубакари Сумаре.
Скауты английского клуба давно следят за перспективным французом и он в основном получал очень хорошие отзывы.
20-летний Сумаре выступает за "Лилль" с 2017 года, сыграл 52 матча и забил 1 гол. Летом им интересовался московский "Спартак".
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.
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|Кристал Пэлас
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|Манчестер Юнайтед
|10
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|8
|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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