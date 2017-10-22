"Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на замену Де Хеа

Английский "Манчестер Юнайтед" определился с двумя кандидатами на замену своему голкиперу Давиду Де Хеа.

Так, по информации испанской прессы в случае расставания с 26-летним испанцем "красные дьяволы" намерены предпринять попытки подписать Джанлуиджи Доннарумму из итальянского "Милана" или Яна Облака из мадридского "Атлетико".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" интересуется Солером. | soccernews.ru