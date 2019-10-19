"Манчестер Юнайтед" определился с двумя приоритетными трансферными целями

"Манчестер Юнайтед" решил сосредоточиться на покупке двух футболистов, сообщает ESPN.

По сведениям издания, приоритетные трансферные цели "красных дьяволов" - полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон и форвард "Лиона" Мусса Дембеле.

Что касается нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича, то его кандидатура ещё рассматривается, однако интерес манкунианцев к хорвату серьёзно снизился.

"МЮ" по итогам восьми туров занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет в январе купить хавбека "Ювентуса". | http://soccernews.ru