"Манчестер Юнайтед" определился с двумя приоритетными трансферными целями

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"Манчестер Юнайтед" определился с двумя приоритетными трансферными целями

"Манчестер Юнайтед" решил сосредоточиться на покупке двух футболистов, сообщает ESPN.

По сведениям издания, приоритетные трансферные цели "красных дьяволов" - полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон и форвард "Лиона" Мусса Дембеле.

Что касается нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича, то его кандидатура ещё рассматривается, однако интерес манкунианцев к хорвату серьёзно снизился.

"МЮ" по итогам восьми туров занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" хочет в январе купить хавбека "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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